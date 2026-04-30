LIVEBLOG

Winkels afgebrand in Waalwijk, sein brand meester

Vandaag om 14:26 • Aangepast vandaag om 22:21
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink.
Meerdere winkels op een woonboulevard aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk zijn donderdag verwoest door brand. Bij woonwinkel Kwantum ontstond 's middags brand in het magazijn die zich snel verspreidde naar naastgelegen panden. Rond tien voor drie werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. In dit liveblog hielden we je op de hoogte van de brand.

Florence van der Molen & Storm Roubroeks

19:55

Liveblog gesloten

We sluiten dit liveblog over de brand op de woonboulevard in Waalwijk. Hieronder kun je alles nog eens teruglezen.

18:42

Sein brand meester gegeven

Het sein is brand meester gegeven en de brand is onder controle. 

18:06

Nablussen gaat uren duren

De Veiligheidsregio laat weten dat het nablussen nog uren gaat duren. Het sein brand meester is nog niet gegeven.

18:03

Winkels zwaar beschadigd

De Kwantum, Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, een leegstaand pand (voorheen Carpetright) en een verfwinkel zijn zwaar beschadigd door de brand. Onbekend is hoe de situatie binnen is. Een muur van een van de winkels is ingestort.

17:44

Blusslangen liggen op de woonboulevard

    Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
17:13

Brandweer schaalt af

De veiligheidsregio laat weten dat er langzaam wordt afgeschaald op de woonboulevard. De eerste brandweerlieden zouden zijn teruggekeerd naar hun kazerne. Hoeveel brandweerlieden er nog aan het blussen zijn is niet duidelijk.

17:08

Geen gewonden

Er zijn geen gewonden bij de brand.

16:57

Geen verdere uitbreiding verwacht

Er komen geen vlammen meer uit de panden volgens de veiligheidsregio. "De brand is nog niet helemaal  onder controle, maar verdere uitbreiding wordt niet verwacht."

16:48

Vanuit de lucht is de brand goed zichtbaar

16:48

'Sluit ramen en deuren'

Bij de brand komt veel rook vrij. De Veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

16:26

Situatie niet onder controle

De brand die woedt op de woonboulevard is nog niet onder controle. Dit laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

16:24

Brand ontstaan in magazijn

De brand is ontstaan in het magazijn van de Kwantum en daarna overgeslagen naar meerdere winkelpanden.

16:19

Kinderdagverblijf ontruimd

Een kinderdagverblijf dat om de hoek van de woonwinkels zit is ontruimd. De kinderen en het personeel zijn naar het buurthuis toe.

16:19

Meerdere panden worden bedreigd

Meerdere winkelpanden worden bedreigd of zijn bij de brand betrokken, waaronder Kwantum, Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, een leegstaand pand (voorheen Carpetright) en een verfwinkel.

16:12

Terrein volledig afgezet

Uit veiligheidsoverwegingen is het terrein volledig afgesloten. 

15:41

Beelden van de brand op de woonboulevard

15:39

N261 deels dicht bij aansluiting met A59

De N261 bij Waalwijk richting Tilburg is dicht, tussen de aansluiting met de A59 en Waalwijk door de brand.

Ook de de Professor Kamerlingh Onnesweg is in Waalwijk op dit moment afgesloten.

15:39

Zestien brandweerwagens ter plaatse

De brandweer is met twee pelotons van acht brandweervoertuigen bij de woonboulevard aanwezig. Brandweerlieden bestrijden de brand op dit moment defensief van buitenaf. 

15:24

Vlammenzee bij Carpetright

Vlammenzee bij Carpetright (foto: Rochelle Moes).
15:22

Vuur overgeslagen naar andere panden

Het vuur is overgeslagen naar verfwinkel Colora, Vloer Waalwijk en Carpetright. Bij de laatste twee winkels slaan vlammen uit het dak. 

Carpetright in brand (foto: Rochelle Moes).
15:15

De brand is ook goed vanuit de Efteling te zien

Brand Waalwijk
15:13

Videobeelden van een omstander

15:02

Foto's van de heftige brand

  • Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
14:53

Automobilisten kunnen de brand al op afstand zien

Brand is op de snelweg te zien (foto: Rochelle Moes).
14:52

Opgeschaald naar GRIP 1

De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1. Dat betekent dat het om een incident gaat waarbij 'goede afstemming tussen hulpdiensten noodzakelijk is'. De officieren van de brandweer, politie en ambulance vormen hierbij samen een team.

14:48

Kwantum ontruimd

De brand brak rond tien over twee uit in het magazijn van de winkel. De Kwantum is nu ontruimd. Er komt veel rook vrij door de brand. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse en zet in op het voorkomen van uitbreiding. 

Op het industrieterrein zitten verschillende meubel- en kluswinkels, zoals Carpetright, Vloer Waalwijk, Topvloeren, Colora, Haco en de Prominent.

App ons! 👋

