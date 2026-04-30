Winkels afgebrand in Waalwijk, sein brand meester
Meerdere winkels op een woonboulevard aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk zijn donderdag verwoest door brand. Bij woonwinkel Kwantum ontstond 's middags brand in het magazijn die zich snel verspreidde naar naastgelegen panden. Rond tien voor drie werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'. In dit liveblog hielden we je op de hoogte van de brand.
Sein brand meester gegeven
Het sein is brand meester gegeven en de brand is onder controle.
Nablussen gaat uren duren
De Veiligheidsregio laat weten dat het nablussen nog uren gaat duren. Het sein brand meester is nog niet gegeven.
Winkels zwaar beschadigd
De Kwantum, Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, een leegstaand pand (voorheen Carpetright) en een verfwinkel zijn zwaar beschadigd door de brand. Onbekend is hoe de situatie binnen is. Een muur van een van de winkels is ingestort.
Brandweer schaalt af
De veiligheidsregio laat weten dat er langzaam wordt afgeschaald op de woonboulevard. De eerste brandweerlieden zouden zijn teruggekeerd naar hun kazerne. Hoeveel brandweerlieden er nog aan het blussen zijn is niet duidelijk.
Geen gewonden
Er zijn geen gewonden bij de brand.
Geen verdere uitbreiding verwacht
Er komen geen vlammen meer uit de panden volgens de veiligheidsregio. "De brand is nog niet helemaal onder controle, maar verdere uitbreiding wordt niet verwacht."
'Sluit ramen en deuren'
Bij de brand komt veel rook vrij. De Veiligheidsregio adviseert om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
Situatie niet onder controle
De brand die woedt op de woonboulevard is nog niet onder controle. Dit laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.
Brand ontstaan in magazijn
De brand is ontstaan in het magazijn van de Kwantum en daarna overgeslagen naar meerdere winkelpanden.
Kinderdagverblijf ontruimd
Een kinderdagverblijf dat om de hoek van de woonwinkels zit is ontruimd. De kinderen en het personeel zijn naar het buurthuis toe.
Meerdere panden worden bedreigd
Meerdere winkelpanden worden bedreigd of zijn bij de brand betrokken, waaronder Kwantum, Prominent, Leen Bakker, Vloer.nu, een leegstaand pand (voorheen Carpetright) en een verfwinkel.
Terrein volledig afgezet
Uit veiligheidsoverwegingen is het terrein volledig afgesloten.
N261 deels dicht bij aansluiting met A59
De N261 bij Waalwijk richting Tilburg is dicht, tussen de aansluiting met de A59 en Waalwijk door de brand.
Ook de de Professor Kamerlingh Onnesweg is in Waalwijk op dit moment afgesloten.
Zestien brandweerwagens ter plaatse
De brandweer is met twee pelotons van acht brandweervoertuigen bij de woonboulevard aanwezig. Brandweerlieden bestrijden de brand op dit moment defensief van buitenaf.
Vuur overgeslagen naar andere panden
Het vuur is overgeslagen naar verfwinkel Colora, Vloer Waalwijk en Carpetright. Bij de laatste twee winkels slaan vlammen uit het dak.
Opgeschaald naar GRIP 1
De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1. Dat betekent dat het om een incident gaat waarbij 'goede afstemming tussen hulpdiensten noodzakelijk is'. De officieren van de brandweer, politie en ambulance vormen hierbij samen een team.
Kwantum ontruimd
De brand brak rond tien over twee uit in het magazijn van de winkel. De Kwantum is nu ontruimd. Er komt veel rook vrij door de brand. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse en zet in op het voorkomen van uitbreiding.
Op het industrieterrein zitten verschillende meubel- en kluswinkels, zoals Carpetright, Vloer Waalwijk, Topvloeren, Colora, Haco en de Prominent.