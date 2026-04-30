Ongeluk met vrachtwagen op A27, file van bijna een uur
Vandaag om 17:33
Op de snelweg A27 tussen Oosterhout en Hank is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daardoor staat er een file, weggebruikers moeten rekening houden met bijna een uur vertraging.
Het ongeluk is aan het eind van de middag gebeurd. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk.
Volgens de ANWB moeten weggebruikers rond half zes rekening houden met 55 minuten extra reistijd.
