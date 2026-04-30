Politie zoekt met helikopter naar vermiste Marjon uit Oijen
Vandaag om 17:21 • Aangepast vandaag om 18:17
De politie is donderdag aan het eind van de middag in Oijen en Macharen met een helikopter op zoek naar de vermiste Marjon. De 54-jarige vrouw is maandagavond voor het laatst gezien in haar woonplaats Oijen.
De politiehelikopter vliegt boven Oijen en het bosgebied onder Macharen.
Eerder deze week werd al een signalement van de vrouw gedeeld: Marjon is tussen de 1.70 en 1.75 meter lang, ze heeft halflang bruin haar tot op haar oren en ze draagt vermoedelijk een rood-wit geblokte flanellen pyjama en rubberen enkelhoge laarzen. Ze heeft een grijze Volkswagen Polo met kenteken 37-ZGL-5.
Mensen die weten waar ze is, of haar hebben gezien, wordt verzocht om 112 te bellen.
