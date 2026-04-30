A58 dicht richting Bergen op Zoom, wegdek bezaaid met uien

Vandaag om 18:43 • Aangepast vandaag om 18:58
Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

De A58 richting Bergen op Zoom is donderdagavond dicht tussen knooppunt Rilland en Markiezaat. Een voertuig is zijn lading verloren, waardoor de weg is bezaaid met een uien. 

"Wie nog een leuk uitje voor in de meivakantie zoekt, kan op de A58 terecht", schrijft Rijkswaterstaat op X. Vanwege een verloren lading uien is de weg dicht. Verkeer richting Brabant kan omrijden via de U11.

Onduidelijk is hoelang de weg dicht zal blijven. De lading uien zal in ieder geval eerst moeten worden opgeruimd.

