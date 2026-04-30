'Bakbeest' onderweg naar A58 om uiensoep weg te vegen, weg nog uren dicht

Vandaag om 18:43 • Aangepast vandaag om 22:00
Het wegdek is bezaaid met uien (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
De A58 richting Bergen op Zoom is sinds donderdagavond dicht tussen knooppunt Rilland en Markiezaat. Een voertuig is zijn lading verloren, waardoor de weg is bezaaid met een uien. Rijkswaterstaat moet daarom 'groot geschut' inzetten om de uiensoep van de weg af te vegen.

"Wie nog een leuk uitje voor in de meivakantie zoekt, kan op de A58 terecht", schrijft Rijkswaterstaat op X. Vanwege een verloren lading uien is de weg dicht. Verkeer richting Brabant kan omrijden via de U11.

Rijkswaterstaat laat rond tien uur 's avonds weten dat de weg tot minstens vier uur 's nachts dicht zal blijven. "Ondanks uitsteken veeg- en schrobwerk blijft er op het wegdek een laagje uiensoep liggen."

Lavastorm onderweg
Voordat de weg kan worden vrijgegeven moet de lavastorm komen. Dat voertuig wordt normaal ingezet bij winterse omstandigheden om het wegdek te ontdooiden en schoon te maken. 

Eerder maakten we een video over de lavastorm van Rijkswaterstaat:

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

