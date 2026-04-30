Man loopt naakt over straat in Tilburg en dat mag niet

Een opvallend beeld donderdagavond in Tilburg. Een man liep daar spiernaakt over de kruising van de Ringbaan-West ter hoogte van de Westpoint. Omstanders wisten niet wat ze zagen en automobilisten toeterden er op los.

Agenten hebben de naakte man in de boeien geslagen en meegenomen naar het bureau. Naakt over straat lopen is in Nederland verboden. Artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht stelt dat het alleen op door de gemeente aangewezen plekken mag en niet zomaar in het openbaar. Meestal leidt naaktloperij tot een boete van 380 euro.

Waarom de man naakt over straat in Tilburg liep, is niet duidelijk. Ook is nog onbekend wie hij precies is en waar hij vandaan komt.

Een woordvoerder van de politie weet donderdagavond niet of en wat er met de man aan de hand is.