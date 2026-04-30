Toerit Volkel naar A50 tijdelijk dicht door reparatie aan kapot asfalt
Vandaag om 20:51 • Aangepast vandaag om 22:19
Het beschadigde asfalt op de toerit Volkel naar de snelweg A50 in zuidelijke richting wordt donderdagavond gerepareerd. Rijkswaterstaat zorgt voor een noodoplossing zodat het verkeer niet verder gehinderd wordt. Vrijdagochtend om zes uur is de toerit weer open.
De beschadiging komt door een kapotte voegovergang. Maandag 4 mei om negen uur 's avonds wordt de toerit weer afgesloten. Dan wordt er nieuw asfalt aangebracht. De toerit is tot uiterlijk dinsdagochtend vijf uur dicht.
Weggebruikers moeten tijdens de werkzaamheden rekening houden met hinder en extra reistijd.
