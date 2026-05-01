Eén break nekt Van Veen op weg naar finale Premier League darts Aberdeen

Gian van Veen verraste donderdagavond de koploper in de Premier League darts tijdens de dertiende speelronde in het Schotse Aberdeen. Hij klopte de Welshman Jonny Clayton in zijn openingsduel met 6-2. Een finaleplaats liep de darter uit Andel echter mis, vanwege één break.

In de wedstrijd tegen Clayton zette Van Veen meteen de toon door met een 122-finish op een 2-0 voorsprong te komen. Die voorsprong breidde hij in de loop van de wedstrijd nog wat verder uit dankzij een fraaie elfdarter. Van Veen sloot de wedstrijd bovendien in stijl af, met een 152-uitgooi.

Dat beloofde wat voor de halve finale tegen de Engelse oud-wereldkampioen Luke Humphries, die in eerste en ronde te sterk was geweest voor Vlijmenaar Michael van Gerwen (6-3).

In die spannende halve finale gingen de eerste zeven legs allemaal met de darts mee. In leg acht leek dit weer te gebeuren, maar Humphries verraste met een 160-finish. Dit bracht hem op een 5-3 voorsprong en daar had Van Veen geen antwoord meer op. Met een stabiele daaropvolgende leg bereikte Humphries de finale, maar daarin bleek regerend wereldkampioen Luke Littler met 6-5 te sterk.

Wie gaat richting de final four?

In het algemeen klassement neemt Littler door deze zege de leiding over van Clayton. Littler heeft 34 punten, Clayton 32. Gerwyn Price staat derde met 21 punten en Van Gerwen bezet met achttien punten de vierde plaats.

Van Veen en Humphries hebben allebei zestien punten en staan respectievelijk zesde en vijfde. De beste vier spelers mogen door naar de finale-avond op 28 mei in Londen.