Navigatie overslaan

Code geel vanwege onweer met windstoten en hagel

Vandaag om 06:47 • Aangepast vandaag om 08:20
Het KNMI waarschuwt voor stevige regen- en onweersbuien met windstoten en hagel zaterdagmiddag. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor de periode tussen drie uur 's middags en acht uur 's avonds. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Volgens het KNMI moeten we rekening houden met hagelstenen tot twee centimeter groot en windstoten die plaatselijk snelheden kunnen bereiken tot 70 kilometer per uur.

De buien trekken van zuidwest naar noordoost over Nederland. Behalve hagel en windstoten wordt ook veel neerslag in korte tijd verwacht, tot plaatselijk twintig millimeter in korte tijd. 

Floris Lafeber van Weerplaza verwacht in onze provincie de grootste problemen vanaf vijf uur zaterdagmiddag. "De lokale verschillen kunnen groot zijn", vertelde hij vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "De meest actieve buien verwacht ik in het oosten van de provincie. Daar is misschien zelfs kans op wateroverlast. Plaatselijk kan misschien wel twintig millimeter neerslag vallen. In het westen van Brabant zou het misschien wel mee kunnen vallen, al sluit ik niet uit dat het ook daar tot buien kan komen."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.