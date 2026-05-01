Code geel vanwege onweer met windstoten en hagel

Het KNMI waarschuwt voor stevige regen- en onweersbuien met windstoten en hagel zaterdagmiddag. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven voor de periode tussen drie uur 's middags en acht uur 's avonds.

Volgens het KNMI moeten we rekening houden met hagelstenen tot twee centimeter groot en windstoten die plaatselijk snelheden kunnen bereiken tot 70 kilometer per uur.

De buien trekken van zuidwest naar noordoost over Nederland. Behalve hagel en windstoten wordt ook veel neerslag in korte tijd verwacht, tot plaatselijk twintig millimeter in korte tijd.

Floris Lafeber van Weerplaza verwacht in onze provincie de grootste problemen vanaf vijf uur zaterdagmiddag. "De lokale verschillen kunnen groot zijn", vertelde hij vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "De meest actieve buien verwacht ik in het oosten van de provincie. Daar is misschien zelfs kans op wateroverlast. Plaatselijk kan misschien wel twintig millimeter neerslag vallen. In het westen van Brabant zou het misschien wel mee kunnen vallen, al sluit ik niet uit dat het ook daar tot buien kan komen."