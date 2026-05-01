Duitsland stuurt 21 brandweerwagens naar hier voor bestrijden natuurbranden

De Duitse brandweer stuurt vrijdag 21 voertuigen met 67 mensen naar Nederland om te helpen bij het blussen van de natuurbranden. Het konvooi bestaat uit zowel brandweermensen als ondersteuners. Het gaat om Duitse en Franse hulpverleners die waarschijnlijk worden ingezet bij de brand in de buurt van Budel.

Daar brak donderdagmiddag brand uit op een militair oefenterrein. De vlammen waren 's avonds zo goed als gedoofd, maar de brandweer verwacht ook vrijdag nog bezig te zijn met blussen.

Nederland heeft voor het eerst om hulp uit het buitenland gevraagd bij het bestrijden van natuurbranden. De gespecialiseerde Duitse eenheden komen uit de steden Düsseldorf, Leverkusen, Bonn, Königswinter en Ratingen.

De Duitse brandweer heeft de afgelopen jaren al geholpen bij bosbranden in Griekenland, Frankrijk en Spanje. Ook Frankrijk stuurt ondersteuning en de Belgische brandweer heeft donderdag geholpen bij het bestrijden van een natuurbrand in de buurt van Budel.