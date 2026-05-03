Tonny meende een wesp te zien, Frans snapt deze vergissing wel

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via [email protected]. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een vlinderpop, een soort langpootmug, een inlands lieveheersbeestje, twee parende maar verschillende Aziatische lieveheersbeestjes en aan een dode engerling die opgegeten wordt door mieren. Deel een van deze Stuifmail is zaterdag al gepubliceerd.

Een zwarte houtlangpoot (foto: Tonny Ramaekers).

Welke wesp is dit?

Tonny Ramaekers dacht dat ze een wesp had gefotografeerd, maar dat is het diertje op de foto hierboven zeker niet. Wat ze wel gefotografeerd heeft, is een langpootmug met de naam zwarte houtlangpootmug, afgekort zwarte houtlangpoot. Om nog meer precies te zijn: dit is het vrouwtje van een zwarte houtlangpoot. Deze soort hoort net zoals alle andere langpootmuggen thuis bij de orde van de diptera (tweevleugeligen) in de familie van de langpootmuggen.

Een vrouwtje van de zwarte houtlangpoot (foto: Gaby Donders).

Zeldzaam is deze soort langpootmug niet meer. Wel is er, naast de zwarte houtlangpoot, nog een nauw verwante soort: de oranje houtlangpoot. Beide houtlangpootmuggen zijn nauwelijks uit elkaar te houden, omdat ze allebei enorm variabel zijn van kleur. De vrouwtjes van beide soorten zijn groter dan de mannetjes en hebben een spits toelopend achterlijf. Dit spits toelopende achterlijf van het vrouwtje van de zwarte houtlangpoot is ideaal om eitjes gemakkelijk mee af te zetten in dood hout. Mannetjes van beide soorten hebben, net zoals veel andere langpootmuggen, mooie gevorkte antennes. Maar bij deze beide soorten lijken ze enigszins op geweien. Vaak verrassen deze langpootmuggen vriend en vijand als ze vliegen. Ze lijken dan veel meer op wat grote sluipwespen dan op langpootmuggen. Overigens worden ze de laatste jaren vaker waargenomen dan voorheen, omdat Nederland gelukkig veel meer natuurlijk bosbeheer kent. Dus ligt er meer dood hout in de bossen.

Een vlinderpop (foto: Guido Min).

Wat voor pop lag er in het gras?

Guido Min kwam een pop tegen in het gras. Volgens mij is dit een vlinderpop, ook wel rupsenpop genoemd. De pop van Guido heeft al de basisvorm van een toekomstige vlinder, met redelijk zichtbare delen zoals de kop, het borststuk en het achterlijf. Als je de pop beter gaat bekijken, zie je soms ook al de omtrekken van de antennes, de roltong en de vleugels in het popstadium. Volgens mij is dit dus een vlinderpop van een kleinere soort nachtvlinder. In zo’n vlinderpop gebeurt een waar wonder. Het rupsweefsel wordt afgebroken en omgebouwd tot de structuren van een vlinder. Als Guido de pop in een mooi doorzichtig bakje legt met wat zand en een beetje vegetatie op de bodem en daarnaast wat stengels en/of takjes omhoog steekt, kan hij die pop vlinder zien worden. Het liefst neem je hierbij de vegetatie uit de omgeving waar de pop gevonden is. Dan over het bakje een soort nylon stukje spannen, eentje dus waar lucht doorheen kan, en als het lang duurt af en toe een beetje water sproeien. Vaak duurt zo’n vlinderpopstadium acht tot zestien dagen.

Een kleine nachtvlinder met de naam kleine zomervlinder (foto: Saxifraga/Frits Bink).

Helaas zijn er sommige vlinderpopsoorten die overwinteren als pop. Dan moet Guido een jaar wachten en een jaar lang de pop af en toe vochtig houden. Maar misschien heeft hij geluk en komt de vlinder in zijn tijdelijke behuizing wel mooi uit de vlinderpop gekropen. Een mogelijke nachtvlinder is de kleine zomervlinder, maar er zijn echt heel veel nachtvlinders. In ons land leven ruim 2400 vlindersoorten en daarvan zijn slechts zestig soorten echte dagvlinders. Dit betekent dat meer dan 97 procent tot de nachtvlinders, inclusief micro-vlinders, behoort.

Een inlandse en twee Aziatische lieveheersbeestjes (foto: Piet Plasmans).

Drie lieveheersbeestjes, zijn dit verschillende soorten?

Piet Plasmans stuurde me een leuk verhaal. Hij schreef heel mooi: “Zo zie je weken niks en dan, als de lente echt komt, barst het ineens van het leven en de rariteiten (of openbaringen natuurlijk).” Zijn vraag heeft betrekking op de verschillende lieveheersbeestjes (in het Vlaams: pimpampoentjes) die hij zag. Piet wil weten of hij verschillende soorten heeft gezien en stuurde mij een foto waarop drie lieveheersbeestjes te zien zijn. Het bovenste lieveheersbeestje op de foto van Piet is het belangrijkste diertje. Dat is namelijk het zevenstippig lieveheersbeestje, een echt inheemse soort. Van oudsher komt dit zevenstippig lieveheersbeestje al voor in onze inheemse fauna. Zowel de volwassen kevers als de larven eten grote hoeveelheden bladluizen, waardoor ze zeer geliefd zijn in onze tuinen en kassen. Daarnaast is dit zevenstippig lieveheersbeestje een brenger van geluk en is dit diertje een symbool tegen zinloos geweld.

Een veelstippig Aziatisch lieveheersbeestje (foto: Saxifraga/Tom Heijnen).

De andere soorten zijn Aziatische lieveheersbeestjes. Die kunnen verschillende kleurvarianten hebben en toch gewoon paren met elkaar. In principe is het namelijk één en dezelfde soort, ondanks dat ze er heel verschillend uit kunnen zien. Ze zijn er in het oranje, rood tot geel of zwart. Daarnaast hebben ze een variabel aantal stippen, van nul tot wel negentien stippen, zie de foto hieronder. Een betrouwbaar kenmerk van deze Aziatische lieveheersbeestjes ten opzichte van onze inlandse soort is een deukje in het dekschild van het achterlijf. Daarnaast - maar dat is minder vaak zeker - hebben ze een donkerrood of zwart centrum op de buikzijde met een lichtere randzone. Wat je dus op de foto van Piet ziet, een oranje variant met stippen op een zwarte variant met twee rode stippen, kan prima een paring zijn.

Een dode engerling, voedsel voor mieren (foto: Els van Beers).

Dood insect wordt gegeten door mieren

Els van Beers zag een dood gebogen insect in haar tuin, waar de mieren al flink mee bezig waren. Zij vraagt zich af welk insect het is? Wat Els gefotografeerd heeft, is een dode engerling. Engerlingen zijn larven van een paar soorten bladsprietkevers. Met name van de meikever, de rozenkever en de junikever.

Een mannetje van de meikever (foto: Pixabay/Karsten Paulick).





Deze engerlingen zijn heel herkenbaar, want ze hebben een C-vormig, wit- of roomkleurig lichaam met een bruine kop en zes pootjes. Deze larven/engerlingen leven in diverse omgevingen en eten daar levend of dood plantaardig materiaal. Deze wortel-etende larven/engerlingen - voornamelijk die van de meikevers en rozenkevers - kunnen hele gazons om zeep helpen. Een larvenleven is overigens vaak langer dan dat van een kever. Volwassen kevers (imago’s) leven meestal niet langer dan een paar weken tot een maand. Het larvenstadium daarentegen - en dan vooral bij de grotere bladsprietkevers - kan meerdere jaren bedragen.

Twee jonge kieviten (foto: Johan van der Linden).

Rubriek mooie foto’s

In de rubriek mooie foto's dit keer een foto die gemaakt is door Johan van der Linden. Hij was in het buitengebied tussen Schijndel en Sint-Oedenrode gras van de wei aan het maaien om dit vervolgens te gaan voeren aan de koeien. Plotseling vloog een kievit voor zijn tractor op. In het lange gras vond hij vervolgens een nestje met twee kievitjes die net uit het ei waren gekropen. De andere twee eieren waren aangepikt. Dankzij zijn kordate optreden heeft hij deze vier kuikens kunnen redden.