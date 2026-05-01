Franse en Duitse brandweerlieden in Eindhoven voor bestrijden natuurbranden

De eerste buitenlandse brandweerlieden zijn vrijdagochtend aangekomen bij Eindhoven Airport. Ze gaan hier helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in onze provincie. Het materieel is nog onderweg.

Bij de vliegbasis worden de brandweerlieden opgevangen, voordat ze hier worden ingezet. De Duitse brandweer komt met 67 mensen en 21 voertuigen naar hier om te helpen bij het blussen. Het konvooi bestaat uit zowel brandweermensen als ondersteuners. Ook Franse hulpverleners worden ingezet, waarschijnlijk in de buurt van Budel.

Daar brak donderdagmiddag brand uit op een militair oefenterrein. De vlammen waren 's avonds zo goed als gedoofd, maar de brandweer verwacht ook vrijdag nog bezig te zijn met blussen.

Het is voor het eerst dat Nederland om hulp uit het buitenland heeft gevraagd bij het bestrijden van de natuurbranden. De gespecialiseerde Duitse eenheden komen uit de steden Düsseldorf, Leverkusen, Bonn, Königswinter en Ratingen.

De Duitse brandweer heeft de afgelopen jaren al geholpen bij het bestrijden van bosbranden in Griekenland, Frankrijk en Spanje. De Belgische brandweer hielp donderdag al bij het bestrijden van de natuurbrand bij Budel.