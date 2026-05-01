Blussen natuurbrand bij Budel gaat verder, hulp uit Frankrijk en Duitsland

250 voetbalvelden aan natuur is verbrand in het natuurgebied bij Budel, waar donderdagmiddag brand uitbrak. Het blussen gaat vrijdag door met hulp uit Duitsland en Frankrijk. De Veiligheidsregio verwacht dat de vlammen niet meer verder uitbreiden.

Hulp met speciale auto's Elk land gaat met ongeveer vijftien voertuigen richting Budel, zegt de woordvoerder. "Zij rijden met speciale auto's, waarmee ze het gebied in kunnen rijden", legt hij uit.

Om die plekken aan te pakken, springen hulpverleners uit Frankrijk en Duitsland bij. De eerste zijn vrijdagochtend geland op Eindhoven Airport. Vanaf daar gaan zij richting Budel.

"In Budel is de situatie onder controle", zegt een woordvoerder vrijdagochtend. In het gebied zijn wel 'hotspots' die bestrijd moeten worden.

Ook drones moeten helpen bij het vinden van die hotspots. Het is niet duidelijk wanneer het vuur daar volledig gedoofd is. "We kunnen nog wel uren of zelfs dagen nodig hebben."

De brandweer is donderdagnacht in het gebied gebleven, dat vanaf de rand in de gaten is gehouden. Hulpverleners gaan nu weer wat verder het terrein op, omdat door onder meer de wind de brand toch wat is opgelaaid.

Alert blijven

Mensen in de omgeving moeten alert blijven en zoveel mogelijk rook vermijden, is het advies van de brandweer. Bij overlast geldt nog steeds: ramen en deuren sluiten.

De brand begon donderdagmiddag op het militair oefenterrein Weerter- en Budelerbergen in Weert, net over de provinciegrens bij Budel.

Het vuur breidde zich uit, waarna er een ontruiming was van het azc in Budel. Ongeveer 1500 mensen moesten het terrein tijdelijk verlaten. Na drie uur mochten zij weer terug naar het azc.

In Weert is donderdagavond een noodverordening ingegaan. Die geldt ook vrijdag voor de plekken waar de brandweer nog bezig is met blussen. Niemand mag dat gebied in.