Verkeershinder op A59 door onderhoudswerkzaamheden
Vandaag om 09:30
Vanwege onderhoudswerkzaamheden is een deel van de A59 van woensdagavond negen uur tot donderdagochtend vijf uur afgesloten. Het gaat om het gedeelte tussen knooppunten Sabina en Noordhoek in de richting Zevenbergen en Roosendaal.
Het onderhoud gaat onder meer om maaien, asfalt, goten, kolken en voegovergangen reinigen en geleiderail herstellen. De werkzaamheden zijn bewust ‘s nachts, omdat het dan rustiger is op de weg.
Volgens Rijkswaterstaat moet verkeer rekening houden met 25 minuten extra reistijd.
