Chinooks uit Gilze-Rijen ingezet bij blussen brand 't Harde in Gelderland

Chinooks van vliegbasis Gilze-Rijen worden vrijdagmiddag ingezet bij het bestrijden van de natuurbrand bij 't Harde. Dit moet het blussen daar versnellen, zegt burgemeester Harm-Jan van Schaik van de gemeente Elburg.

Op meerdere plekken in Nederland woeden branden. Daarbij is het erg droog, waardoor het risico op nieuwe branden hoog is. Daarom wil de brandweer bij 't Harde zo snel mogelijk klaar zijn met blussen, legde de burgemeester vrijdagochtend uit.

Die brand lijkt niet meer gevaarlijk, maar onder de bodem van het gebied smeult het vuur nog steeds, volgens Van Schaik. Hij heeft donderdagavond met staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie het gebied bezocht en gesproken over de brand. De staatssecretaris bevestigde wat Defensie donderdag al meldde: dat er op dit moment niet meer geoefend wordt met brandbaar materiaal op het terrein.