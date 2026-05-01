Peter Bosz heeft met PSV genoten op Ibiza: 'Heb de jongens weinig gezien'

PSV maakt zich klaar voor de topper tegen Ajax. Zaterdag neemt Bosz het in de Johan Cruijff ArenA op tegen de Amsterdammers, een wedstrijd die hij nog nooit won met PSV. Daarnaast zal hij het in Amsterdam moeten doen zonder enkele sleutelspelers. Wel heeft de selectie, inclusief Bosz, enorm genoten van de trip naar Ibiza, vertelde de coach vrijdag op de voorbeschouwende persconferentie.

Maar al snel gaat de 62-jarige coach door op de orde van de dag: de wedstrijd tegen Ajax. Hij won nog nooit een wedstrijd met PSV in Amsterdam. “Ik wil best mijn hele carrière niet van Ajax winnen, als we dan steeds kampioen worden." Toch wil PSV zaterdagavond winnen. "Deze groep heeft het in zich dat het winnaars zijn en dat ze iedere wedstrijd willen winnen."

Toch trok de coach vooral zijn eigen plan. "Ik heb de jongens weinig gezien. Ik ben met mijn leeftijdsgenoten op stap geweest. Als zij naar de ene club gingen, gingen wij naar de andere."

Afgelopen weekend werd er even niet aan voetbal gedacht bij de selectie van PSV. Bosz blikt kort terug op het weekendje weg. “Leuk, prima, genoten op Ibiza. Je weet dat het altijd leuke trips zijn, waar je altijd wel drie dagen met elkaar doorbrengt. Dat is altijd goed voor de band en de sfeer."

Bij de wedstrijd mogen na een aantal jaar weer uitsupporters aanwezig zijn. Weliswaar maar zevenhonderd, de helft van het oorspronkelijke aantal. "Ik vind dat er uitsupporters horen bij de topwedstrijden", zegt Bosz.

Ook zijn de papieren schalen, die veel fans hebben gekregen bij het kampioenschap, niet welkom in Amsterdam. "Ik ben niet betrokken bij de keuzes, maar vind ook niet dat we moeten provoceren."

De coach is niet zo onder de indruk van de prestaties van de Amsterdammers dit seizoen. "Het feit dat ze aan de derde trainer bezig zijn dit seizoen, zegt genoeg. Volgens mij heb ik nog nooit een team kampioen zien wordend die drie trainers versleten heeft. Dus dat is nooit een goed teken."

Einde seizoen Saibari?

In de topper moet PSV het doen zonder enkele vaste krachten. Jerdy Schouten, Ruben van Bommel en Alasane Pléa zijn voor langere tijd geblesseerd. Al komt laatstgenoemde mogelijk dit seizoen nog in actie. "Ik hoop oprecht dat hij nog minuten kan maken. We moeten het alleen niet forceren omdat we het hem gunnen. Hij heeft een hele zware blessure gehad. Als ik het groene licht krijg, dan gaat hij zeker minuten maken."

Verder zal Bosz het moeten doen zonder Ivan Perisic (geschorst), Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari (geblesseerd). Ook voor Saibari is het de vraag of we hem dit seizoen nog in actie zien. “De blessure valt mee, maar hoeveel risico willen we nemen om hem te snel terug te brengen? Het einde seizoen is over zestien dagen, dat is vrij snel." Het WK komt niet in gevaar voor de Marokkaans international.