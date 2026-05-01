Vreedzame actie Dolle Mina's ruw verstoord door man

Met een ludieke actie wilden de Tilburgse Dolle Mina's vrijdag, op de Dag van de Arbeid, aandacht vragen voor het onzichtbare werk dat vrouwen verrichten. Bij het standbeeld van Koning Willem II op de Heuvel plaatsten ze verschillende borden. Dit was schijnbaar tegen het zere been van een man. Hij haalde de borden weg, gooide spullen in het water en schold de vrouwen uit.

Een strijkplank, boodschappentassen en een draagdoek met een kind erin. De vier knielende vrouwen aan de sokkel van het standbeeld van Koning Willem II in Tilburg werden vrijdagmorgen 'aangekleed' door enkele Tilburgse Dolle Mina's. Op de sokkel spandoeken met teksten als 'Loonkloof = pensioenroof' en 'Zonder zorg niemand op een sokkel'.

De actie van de Dolle Mina's werd bewust uitgevoerd op 1 mei, de Dag van de Arbeid. "We willen op deze dag extra licht werpen op de onzichtbare, onbetaalde arbeid die vrouwen doen", vertelt Claudia Toet van de Tilburgse Dolle Mina's.

Zonder zorg geen helden

"Vrouwen nemen van oudsher meer arbeid op zich die we niet echt zien. Zorgtaken, regeltaken. Die dragen vrouwen en dat helpt de mannen uiteindelijk ook. Daar willen we met de actie het licht op werpen. Zonder zorg geen helden."

De Dolle Mina's plaatsten vrijdagochtend de spullen en borden bij het standbeeld op de Heuvel, maar na een uur kregen ze al de melding dat het was weggehaald en in een hoek gezet. "We gingen er weer heen om de spullen op te halen en dachten in eerste instantie dat de politie het had gedaan", vertelt Toet.

Vrouwen uitschelden

"Maar het bleek een man te zijn. Die kwam terug toen we er waren . Hij begon met de strijkplank te gooien naar ons, gooide spullen in het water en schold de vrouwen uit. Terwijl wij gewoon op een ludieke manier aandacht wilde vragen voor vrouwenproblemen."