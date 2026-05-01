Man sterft in drugslab, 5 jaar cel geëist tegen maat die lichaam vervoerde

Tegen Cornelis S. (44) is vrijdag in de rechtbank in Den Bosch een gevangenisstraf van vijf jaar geëist voor het vervoeren van zijn overleden vriend en het werken in een drugslab. Toen zijn maat, de 39-jarige Henk ten Katen uit Nijmegen, overleed door giftige dampen in het drugslab, heeft S. het lichaam vanuit België naar Boxmeer gebracht.

Cornelis S. zit er vrijdag zenuwachtig bij. Zijn gestreepte overhemd en nette broek staan in schril contrast met de tattoos op zijn handen en onder zijn oog. Net boven het boord van het overhemd staan in zijn nek de letters ACAB getatoeëerd. Deze Engelse afkorting staat veelal symbool als regelrechte middelvinger naar de politie. Tijdens de rechtszaak vertelt S. dat zijn maat Henk hem afgelopen najaar vroeg of hij wat wilde bijverdienen. S. kon het geld goed gebruiken en dus ging hij met Henk mee naar een drugslab in een loods in het Belgische Torhout. In het lab werd amfetamine geproduceerd. S. moest daar een week lang werken en daar zou hij vijfhonderd euro per dag voor krijgen. Hij begon op maandag, maar op dinsdag werd hij niet lekker. "Ik heb gassen binnengekregen en ik raakte flink onder invloed. Ik ben door het oog van de naald gekropen, maar Henk heeft mij geholpen", vertelt hij.

"Ik zag dat het leven uit zijn ogen wegtrok."

Ondanks dat gingen Henk en S. de dagen erna gewoon door in het lab. Tot het op vrijdag misging en Henk niet goed werd. "Hij begon te stotteren en te zweten. Het ging van kwaad tot erger", vertelt S. "Hij bleef wegzakken. Uiteindelijk is hij in mijn armen gestorven. Ik zag dat het leven uit zijn ogen wegtrok. Dat beeld zal ik nooit meer vergeten." Hierna heeft S. naar eigen zeggen onder bedreiging van iemand anders het lichaam van Henk in een busje meegenomen naar Boxmeer. Het busje met het lijk stond daar het hele weekend geparkeerd. Het gezin van S. was hiervan op de hoogte.

Zaterdagavond gaf S. de sleutels van het busje en de telefoon van Henk aan iemand anders van de drugsorganisatie. Zondag werd het lichaam door anderen overgeheveld in een gestolen Mazda en naar de Loerangelsestraat in Boxmeer gebracht. Justitie denkt dat het de bedoeling was dat de auto daar in brand werd gestoken of de Maas in werd geduwd, maar dat is op een of andere manier niet gebeurd. Op 13 oktober werd de auto met het lichaam gevonden en op 31 oktober werd S. aangehouden. In deze podcast wordt precies uitgelegd hoe Henk dood in die auto belandde:

S. zit nu een halfjaar in de gevangenis en het gaat niet zo best. "Ik heb zes kinderen die ik mis", vertelde hij. Even later werd hij emotioneel. "Ik heb zeven jaar met die jongen samengewerkt. Hij was een maat van me", zegt hij over Henk. Dat S. verslaafd is aan alcohol en cocaïne helpt ook niet mee. In de gevangenis kan hij dat niet gebruiken, maar de zucht is er nog wel. "Maar als ik buiten kom wil ik behandelingen volgen. Drugs heeft alles kapotgemaakt. Ik ben nu 44 jaar, ik heb lang zat gebruikt."

"Natuurlijk heeft Henk er zelf voor gekozen om in een lab te werken, maar niet dat hij niet werd geholpen toen hij onwel werd."