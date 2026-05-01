Eiwitpoeders van Jumbo teruggeroepen omdat er soja in kan zitten

Vandaag om 18:29 • Aangepast vandaag om 21:14
Een van de eiwitpoeders (foto: Jumbo).
De Veghelse supermarktketen Jumbo heeft vrijdag verschillende soorten eiwitpoeders teruggeroepen omdat deze soja kunnen bevatten terwijl dit niet op het etiket staat. Het gaat om de zakjes met vanille-, aardbei- en chocoladesmaak met houdbaarheidsdatum maart 2028.

Storm Roubroeks

Jumbo verzoekt klanten met een soja-allergie het product terug te brengen naar de winkel.

Mensen die niet allergisch zijn kunnen het product ook terugbrengen, maar kunnen de eiwitpoeders in principe zonder risico consumeren. Iedereen die de zakjes terugbrengt, krijgt het aankoopbedrag terug.

