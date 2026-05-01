Eerste Kirk’s dikdik geboren in ZooParc Overloon: 'Hij drinkt goed'

ZooParc Overloon heeft voor het eerst een Kirk’s dikdik gekregen in het nieuwe expeditiegebied Ngyuwe. Het mannetje werd op 9 maart geboren en is sinds deze week ook in het buitenverblijf te zien.

Het jong verbleef tot voor kort achter de schermen met zijn ouders vanwege de lagere buitentemperaturen. Volgens hoofd dierenverzorging Koen Peters gaat het goed met het dier. "Hij drinkt goed en ontwikkelt zich zoals we hopen", zegt Peters tegen Omroep Land van Cuijk . "Het is extra bijzonder om deze dieren nu ook buiten te zien, waar de dikdiks samenleven met de okapi’s in het nieuwe verblijf in Ngyuwe."

Nieuw expeditiegebied

Ngyuwe werd bijna een jaar geleden geopend en is geïnspireerd op Tropisch Afrika. Met de opening kreeg ZooParc er vijftien nieuwe diersoorten bij, waaronder de okapi, de dril, het dwergnijlpaard, het penseelzwijn, de geelrugduiker en het Afrikaanse kwaststaartstekelvarken.

Leefgebied nagebootst

De Kirk’s dikdik leeft van nature in drogere gebieden met dicht struikgewas in Oost- en Zuidwest-Afrika. In Ngyuwe is dit leefgebied nagebootst. De dieren brengen veel tijd door in de beschutting van struiken.

Dierentuinen in Europa nemen deel aan een Europees managementprogramma voor de soort. Dat programma is gericht op het behoud van een gezonde populatie.