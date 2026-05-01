Boa gaat zeventig keer de fout door kentekens op te vragen voor geld

Een boa, buitengewoon opsporingsambtenaar, die werkte voor de gemeente Helmond en Meierijstad is zeventig keer de fout in gegaan door tegen betaling kentekengegevens op te vragen. Dat meldt Dit is Helmond. De ambtenaar moet 10 maanden de cel in.

Een veroordeelde ambtenaar heeft jarenlang kentekengegevens doorgespeeld tegen betaling. In het begin kreeg hij 20 euro per kenteken, later 30 euro. De Tilburger betaalde hem in totaal 1.600 euro voor de persoonsgegevens die aan kentekens gekoppeld waren. Via Telegram bood de Tilburger deze gegevens aan, tegen betaling, schrijft Dit is Helmond .

De rechtbank noemde de feiten ernstig. Door de omkoping is vertrouwelijke overheidsinformatie misbruikt, wat het vertrouwen in de overheid schaadt. In één geval werd een huis getroffen door een explosie, kort nadat kentekengegevens waren opgevraagd.

Gasdrukpistool

De Tilburger had ook een gasdrukpistool in zijn bezit. Dat is verboden, omdat het op een echt vuurwapen lijkt. De rechtbank hield rekening met persoonlijke omstandigheden, maar vond celstraffen onvermijdelijk door de ernst van de feiten.

De ambtenaar moet tien maanden de cel in. De Tilburgse opdrachtgever die de kentekens opvroeg en doorverkocht, moet acht maanden zitten.