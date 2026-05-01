Flexibel busvervoer nu in heel Brabant beschikbaar

De hele provincie Noord-Brabant heeft nu flexibel vervoer naast de gewone bussen. De dienst Bravoflex houdt in dat reizigers bij speciaal aangelegde of normale bushaltes een rit boeken. Die wordt uitgevoerd door taxibedrijven uit de regio en brengt mensen naar bijvoorbeeld een trein- of busstation, waar ze kunnen overstappen. Zuidoost-Brabant startte donderdag als laatste regio met het systeem.

Naast de meer dan 5000 reguliere bushaltes in Brabant zijn ruim 260 haltes voor Bravoflex gerealiseerd, meldt het provinciebestuur. Die staan onder meer in kleinere dorpskernen en buitenwijken zonder bushalte. In het concessiegebied Zuidoost-Brabant komen er minstens 83 haltes bij voor de dienst.

In West-Brabant werd het systeem in 2025 ingevoerd en begin dit jaar in Oost-Brabant. Volgens de provincie hebben inmiddels duizenden reizigers ritten gemaakt die eerst niet mogelijk waren met het openbaar vervoer. Een rit kost 2 euro en is de hele week tot 's avonds laat beschikbaar.

'Aanvulling op het openbaar vervoer'

Volgens gedeputeerde Stijn Smeulders is Bravoflex een van de oplossingen om Brabant bereikbaar te houden, nu de bevolking hard groeit. "Die is juist bedoeld voor plaatsen waar de grote bus niet stopt of waar de buurtbus alleen op doordeweekse dagen rijdt", zegt hij over de dienst. "Het is dus echt een aanvulling óp het openbaar vervoer, géén vervanging van. Zo kan iedereen blijven meedoen. En zijn nog veel meer Brabanders op elk moment van de dag verbonden met ons ov."

Brabant betaalt de taxibedrijven die de dienst uitvoeren een vergoeding per rit. Een woordvoerder kon niet aangeven hoeveel geld dat kost. Ook in andere provincies zijn er initiatieven met flexibel vervoer. In Zeeland is een dergelijk systeem met busjes en personenauto's ook ingevoerd.