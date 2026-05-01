Vion doet nog een slachterij in Duitsland van de hand

Vleesverwerker Vion heeft opnieuw een slachterij in Duitsland verkocht als onderdeel van de reorganisatie, waarbij het zich wil focussen op de activiteiten in de Benelux. Vorige maand deed het bedrijf al twee andere slachterijen in Duitsland van de hand.

De locatie in Buchloe wordt bij goedkeuring van de mededingingsautoriteiten verkocht aan de Ierse rundvleesverwerker ABP Food Group. Hoeveel geld is gemoeid met de overname, is niet bekend. Vion was niet bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf meldde eerder al dat verschillende partijen geïnteresseerd waren in deze slachterij.

In Buchloe verwerkt Vion naar eigen zeggen jaarlijks zo'n 90.000 runderen en heeft ongeveer 270 medewerkers in dienst. Eerder sloot het bedrijf al een principeakkoord over de verkoop van de vestigingen in Crailsheim en Waldkraiburg.

Vion is een producent van vlees, vleesproducten en plantaardige alternatieven, met zeventien productielocaties in Nederland en Duitsland.