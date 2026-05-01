Anne (34) zoekt man die ze als kind onterecht aanwees als kinderlokker

In de nieuwe documentaire 'Anne op de blaren' gaat de Eindhovense Anne van der Steen (34) op zoek naar een jongen die ze als kind vals beschuldigde. In het Omroep Brabant-televisieprogramma VRIJDAG vertelt ze hoe ze hem bij de politie onterecht aanwees als kinderlokker. "Ik hoop dat ik mijn excuses kan aanbieden."

Anne was zeven jaar oud toen ze werd meegenomen door een kinderlokker in de wijk Blixembosch in Eindhoven, vertelt ze bij VRIJDAG . "Het is een beetje het 'klassieke' verhaal. Ik werd door een man aangesproken in het park met de vraag: zullen we vrienden worden? Ik vond dat leuk en ben meegelopen, met alle gevolgen van dien."

De kinderlokker was nog niet gevonden, tot Anne's zus op een dag dacht dat ze hem had gezien in het park. "Ik ben er met mijn moeder heen gefietst. Toen zag ik die jongen, maar hij zat heel hoog in een speeltoestel en was heel ver weg. Ik zei dat hij het was. De politie heeft hem opgepakt en ik moest hem identificeren achter zo'n spiegel. Ik weet nog dat ik dacht: dit moet ik goed doen en ik zeg maar dat 'ie het is."

Toch bleef ze altijd het gevoel hebben dat er iets niet klopte. "Ik heb altijd gedacht dat dit te toevallig was, en mijn zus kon helemaal niet weten wie het was. Een paar jaar geleden heb ik het dossier opgevraagd bij de politie en daarna wist ik het zeker: die jongen had er helemaal niks mee te maken. Toen kwam het schuldgevoel."

Ze is vastberaden de man via de documentaire te vinden. "Ik hoop dat hij zich herkent in dit verhaal. Hopelijk is er ruimte voor excuses en kan ik een gesprek met hem hebben. Misschien lost het ook voor hem iets op."

Er is een compositietekening gemaakt van de man, die nu rond de 40 jaar zou moeten zijn. "Maar het enige wat ik zeker weet is dat die jongen destijds donkere krullen had. Dus ook als je er niet echt op lijkt maar je je helemaal in dit verhaal herkent, laat het zeker weten."