Frans nieuwe hoofdtrainer van Helmond Sport: 'Direct goed gevoel'

Helmond Sport ziet in de voormalig verdediger een trainer met een 'sterke visie op ontwikkeling, discipline en teamcultuur'. De Belg wordt de opvolger van Jurgen Seegers, die na een seizoen vertrekt bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

"Met Frédéric halen we een trainer binnen die past bij de ambities en identiteit van Helmond Sport. In de gesprekken met hem merkten we zijn drive en we hadden direct een klik. We zien in hem iemand die spelers kan ontwikkelen en het team met veel energie kan laten spelen. We kijken uit naar de samenwerking richting het nieuwe seizoen", zegt Dirk Jan Derksen, technisch manager van Helmond Sport.

'Kijk ernaar uit'

Frans noemt Helmond Sport een club met karakter en een sterke binding met de regio. "De gesprekken met de club gaven mij direct een goed gevoel. Ik kijk ernaar uit om samen met spelers, staf en supporters iets neer te zetten waar de club trots op kan zijn en te bouwen aan een succesvol en herkenbaar Helmond Sport."