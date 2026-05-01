RKC Waalwijk verslaat Roda JC na penalty's en ontmoet Willem II

RKC Waalwijk is een ronde verder in de play-offs. Roda JC leek vrijdagavond in het Mandemakers Stadion met 0-1 te winnen, maar in de allerlaatste seconden scoorde Jesper Uneken de gelijkmaker. In de verlenging vielen geen doelpunten, waarna de Waalwijkers de penalty's beter namen.

De heenwedstrijd in Kerkrade eindigde dinsdagavond in 1-1 en de return in Waalwijk moest een winnaar aanwijzen. De eerste helft in het Mandemakers Stadion was voor niemand leuk om te zien. Bij beide ploegen leek er angst in de benen te zitten en dat resulteerde in geen enkele grote kans.

Na rust ging de eerste fatsoenlijke kans van de wedstrijd er direct in. De Veghelse spits Anthony van den Hurk zocht de diepte, kreeg de bal op maat en verschalkte RKC-doelman Yanick van Osch met een hard schot: 0-1. Een antwoord van de thuisploeg volgde snel, maar de inzet van Jesper Uneken werd naast getikt door doelman Justin Treichel. RKC Waalwijk bleef dreigend met een aantal kansen die net naast het doel gingen.

Op de paal

RKC-trainer Sander Duits bracht het laatste kwartier Michiel Kramer en Richard van der Venne als frisse krachten. De Waalwijkers zochten veelvuldig de aanval en kregen in de extra tijd een enorme kans op de gelijkmaker. Tim van der Leij stond in kansrijke positie en schoot op de paal. De supporters van Roda JC vierden al feest, maar in de allerlaatste seconden was het Uneken met de verdiende gelijkmaker. Direct na de 1-1 floot scheidsrechter Erwin Blank voor het einde.