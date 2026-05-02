Dodelijk ongeluk Wouwse Plantage, man overleden na botsing met auto op boom

Een man is vrijdagnacht om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de Plantagebaan in Wouwse Plantage. De automobilist raakte rond kwart voor vijf 's nachts van de weg. De auto belandde vervolgens tegen een boom.

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een ambulance en de brandweer, naar de Plantagebaan. Hoe het daar mis kon gaan, wordt onderzocht. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Een deel van de Plantagebaan werd vanwege het ongeluk afgesloten voor het verkeer.