Navigatie overslaan

Ernstig ongeluk in Wouwse Plantage, auto raakt van de weg en botst op boom

Vandaag om 06:53 • Aangepast vandaag om 07:03
Vanwege het ongeluk op de Plantagebaan in Wouwse Plantage werden meerdere hulpdiensten ingeschakeld (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Op de Plantagebaan in Wouwse Plantage gebeurde vrijdagnacht een ernstig ongeluk. Een automobilist raakte rond kwart voor vijf 's nachts van de weg. De auto belandde vervolgens tegen een boom. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een ambulance en de brandweer, naar de Plantagebaan. Hoe het daar mis kon gaan, wordt onderzocht. Een deel van de Plantagebaan werd afgesloten voor het verkeer.

  • Een deel van de Plantagebaan in Wouwse Plantage werd na het ongeluk afgesloten voor het verkeer (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • Het ongeluk in Wouwse Plantage gebeurde rond kwart voor vijf vrijdagnacht (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
