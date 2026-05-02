Ernstig ongeluk in Wouwse Plantage, auto raakt van de weg en botst op boom
Vandaag om 06:53 • Aangepast vandaag om 07:03
Op de Plantagebaan in Wouwse Plantage gebeurde vrijdagnacht een ernstig ongeluk. Een automobilist raakte rond kwart voor vijf 's nachts van de weg. De auto belandde vervolgens tegen een boom.
Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder een ambulance en de brandweer, naar de Plantagebaan. Hoe het daar mis kon gaan, wordt onderzocht. Een deel van de Plantagebaan werd afgesloten voor het verkeer.
