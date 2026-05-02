Het kan vanavond plaatselijk behoorlijk los gaan, maar tot dan is 't zomers

Het kan zaterdagavond plaatselijk behoorlijk los gaan in de provincie. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. Maar tot die tijd is het prachtig weer.

"Er is zaterdagmiddag flink wat ruimte voor de zon", vertelde Lafeber op de radio. "Het is daarbij behoorlijk warm: 22 graden in het westen van de provincie, in het midden zo'n 23 of 24 graden en richting de Limburgse grens zelfs zomers warm met 25 of 26 graden."

Daarbij is de luchtvochtigheid een stukje hoger dan de voorgaande dagen. "Later in de middag en tijdens de avonduren kan het daardoor een beetje drukkend warm aanvoelen." Dit is de voorbode voor een aantal stevige regen- en onweersbuien die vanuit Noord-Frankrijk onze kant op komen. "Dit zijn echt lokale buien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met onweer, hagel en windstoten. Die verdrijven de warme lucht." Het KNMI heeft vanwege deze buien van vijf uur 's middags tot elf uur 's avonds code geel afgekondigd voor onze provincie."

Na de eerste regen

Zondag komt er volgens de weerman van Weerplaza nog veel meer regen aan. "Dat wordt een grijze dag, er is dan behoorlijk veel bewolking. Zondagmiddag hebben we verspreid over de regio te maken met veel regenbuien. Op een aantal plaatsen kan meer dan vijftien millimeter neerslag vallen, bij een temperatuur van 19 graden."

Komende week wordt het wat frisser. "Maandag is het nog een graad of 20, met een enkele bui, maar dinsdag en woensdag zakt de temperatuur naar 14 of 15 graden. Maar de kans op een bui is dan niet heel groot en we zien af en toe de zon."