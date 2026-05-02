Traumaheli strandt met motorpech in Boxtel en wordt opgehaald door kraan

Een traumahelikopter is vrijdagavond gestrand aan het Liduinahof in Boxtel. Het toestel had motorpech en kon niet meer opstijgen. De helikopter wordt zaterdagochtend gedemonteerd en opgehaald door een kraan, zodat het over de weg vervoerd kan worden.

De traumahelikopter kwam vanuit Volkel gevlogen toen het misging. Specialistische monteurs hebben de hele nacht geprobeerd om de problemen te verhelpen. Toch lukte het niet op de helikopter vliegklaar te maken.

Demonteren

Daarom is besloten om het toestel grotendeels te demonteren en over de weg te vervoeren. Meerdere monteurs zijn zaterdagochtend bezig met het verwijderen van de rotorbladen. Met behulp van een telekraan moet de helikopter op een dieplader worden gezet voor transport.

Beveiligers zijn aanwezig om de werkzaamheden in goede banen te leiden. De bijzondere situatie trekt veel bekijks van buurtbewoners en voorbijgangers.