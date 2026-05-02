Automobilist maakt het zeer bont: auto met aanhanger in beslag genomen

Een auto met aanhanger is zaterdagochtend in beslag genomen bij de IJzeren Man in Vught. Agenten zagen de 34-jarige bestuurder uit Den Bosch met deze combinatie rijden over een fietspad. Dat trok hun aandacht. Ze besloten hem vervolgens te controleren.

De man bleek een bekende van de politie. Hij reed met een ongeldig verklaard rijbewijs. Het was al de negende keer in vijf jaar tijd dat hij hierop werd betrapt. Verder testte hij positief op meerdere soorten drugs. Dat was al de achtste keer in vijf jaar tijd dat dit hem overkwam. Daarop werd hij aangehouden.

Op de aanhanger zat een ander kenteken dan op de auto. Dit bleek een vals kenteken. Ook dit bleek de man al eens vaker te hebben gedaan. Bij onderzoek naar het ingeslagen chassisnummer zagen de agenten dat de aanhanger enkele maanden geleden was gestolen op een parkeerplaats in Limburg. In de auto vonden agenten een flesje GHB en wat hennep.

Als kers op de kaart bleek de man ook nog te rijden zonder geldige verzekering. Daarnaast bleek de bestuurder losbreekreminrichting van de aanhanger niet vastgemaakt te hebben. Dat is een veiligheidskabel die de handrem aantrekt als de aanhanger losschiet. "We stonden ervan te kijken hoeveel we in het systeem moesten zetten", zegt een agent van de Verkeerspolitie.

De aanhanger gaat, na onderzoek, terug naar de rechtmatige eigenaar. De officier van justitie beslist wat er met de auto gaat gebeuren.