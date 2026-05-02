Harddrugs, hasj en lachgas gevonden: burgemeester sluit huis Bergen op Zoom
Vandaag om 12:28 • Aangepast vandaag om 14:27
Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom heeft een huis aan de Kloosterstraat voor een half jaar gesloten. Het huis moet dicht omdat er in het huis hasj werd gemaakt, zo ontdekte de politie bij een onderzoek in april. Ook vond de politie een grote hoeveelheid soft- en harddrugs.
Vanuit de buurt waren er meerdere meldingen gedaan van overlast. Zo was er geregeld sprake van stankoverlast, buurtbewoners roken een henneplucht bij het huis.
Tijdens het politieonderzoek in april stuitte de politie op de voorraden drugs en lachgas. De hasj werd in het huis geproduceerd.
Het huis blijft tot 30 oktober gesloten. Tot die tijd mag er niemand in het huis komen. Het doel is om de openbare orde en veiligheid terug te brengen in de buurt.
