Harddrugs, hasj en lachgas gevonden: burgemeester sluit huis Bergen op Zoom

Burgemeester Margo Mulder van Bergen op Zoom heeft een huis aan de Kloosterstraat voor een half jaar gesloten. Het huis moet dicht omdat er in het huis hasj werd gemaakt, zo ontdekte de politie bij een onderzoek in april. Ook vond de politie een grote hoeveelheid soft- en harddrugs.

Vanuit de buurt waren er meerdere meldingen gedaan van overlast. Zo was er geregeld sprake van stankoverlast, buurtbewoners roken een henneplucht bij het huis.