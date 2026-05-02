NAC dichter bij degradatie na late nederlaag in Utrecht

NAC Breda kan degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. Ze hielden met een man minder lange tijd stand bij FC Utrecht, maar gingen in de slotfase alsnog onderuit. Het werd 2-0.

Dani de Wit scoorde in de 88e minuut door de bal met zijn hoofd in het doel te koppen, van heel dichtbij. Daardoor kwam FC Utrecht op dat moment op voorsprong in de wedstrijd. In blessuretijd nam Adrian Blake de tweede treffer voor zijn rekening.

NAC heeft met nog twee wedstrijden te gaan een achterstand van 5 punten op Telstar, dat zestiende staat. De nummers 17 en 18 degraderen rechtstreeks. Voor FC Utrecht was de overwinning belangrijk met het oog op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

Zesde rode kaart dit seizoen

In de eerste helft gebeurde er lange tijd weinig. In de 35e minuut kreeg NAC-speler Mohamed Nassoh, na tussenkomst van de videoscheidsrechter, een rode kaart voor een overtreding op Souffian El Karouani. Het betekende de zesde directe rode kaart voor NAC Breda dit seizoen.

Met een speler meer voerde Utrecht na rust steeds verder de druk op. NAC hield lange tijd stand, maar moest zich door een kopbal van De Wit alsnog gewonnen geven. NAC nam daarna alle risico en stuurde in de extra tijd doelman Daniel Bielica bij een vrije trap mee naar voren. Blake profiteerde in de omschakeling.

Meer succes in de rechtbank?

NAC hoopt maandag op meer succes. De club wil dat de met 6-0 verloren competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt overgespeeld, omdat bij de Eagles een speler meedeed die niet speelgerechtigd was. De rechtbank in Utrecht doet om 12.00 uur uitspraak in het kort geding dat NAC tegen de KNVB heeft aangespannen.