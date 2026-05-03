Steven Steiger neemt minigolf bloedserieus: 'We tellen alleen de missers'

Veel mensen hebben het weleens voor de lol gespeeld. Voor Steven Steiger (63) uit Geldrop is minigolf meer dan alleen een hobby. Als teamleider bij Midgetgolfclub Oirschot draait hij al jaren mee op hoog niveau. Om zo goed mogelijk te presteren, heeft hij veel ballen. "De ene speler heeft een tasje met tien ballen, maar er zijn ook spelers die een collectie van 1500 stuks hebben."

Op de baan van Midgetgolfclub Oirschot werkt het team van Steiger zaterdag een training af. Een dag later staat een nationale wedstrijd op het programma. Dat de Brabanders goed presteren, blijkt wel uit het feit dat ze sinds 2011 elf titels hebben gepakt en zich daarmee hebben geplaatst voor de Champions League. "Onze kracht zit onder andere in het teamgevoel", zegt Steiger. "We nemen wedstrijden heel serieus. Er zit veel tijd in onze voorbereiding, dat is zeker niet bij alle teams zo." Bij wedstrijden gaat de bal op veel van de achttien wedstrijdbanen al na één beurt in het gat. "Wij tellen niet hoeveel enen we hebben, maar hoeveel missers", zegt Steiger. "Het is belangrijk om vooraf te oefenen. Je moet uitvogelen hoe een baan loopt en welke bal je nodig hebt. Maar er zijn ook moeilijke banen hoor."

Steiger leerde de sport ruim 45 jaar geleden kennen tijdens het zwemmen in Geldrop. "Bij slecht weer speelden we iets verderop minigolf. Daar heeft het virus mij te pakken gekregen."

Hij neemt de sport heel serieus. Zo laat hij bij de training een tas zien vol met gekleurde ballen. "Als je dit vergelijkt met golf, dan hebben zij veel sticks en één bal, wij hebben veel ballen en één stick. Het is een gemêleerd gezelschap, maar dat wil niet zeggen dat de ballen met dezelfde kleur vergelijkbaar zijn. Ze variëren bijvoorbeeld in zwaarte", zegt hij. De ballencollectie is een duur grapje. "Mijn eerste bal kocht ik voor 9 gulden, nu kosten ze tussen de 25 en 27 euro. Je hoeft echt niet een collectie van bijvoorbeeld 500 ballen te hebben, maar op topniveau moet je wel een bepaalde hoeveelheid hebben."

Een deel van de ballen van Steven Steiger (foto: Leon Voskamp).

Maar dat is nog niet alles wat het team meeneemt. Steiger toont een koelemmertje dat ervoor zorgt dat de ballen de juiste temperatuur hebben. "Voor deze baan in Oirschot is 16 graden de perfecte temperatuur. Als de bal bijvoorbeeld te warm is, dan gaat hij te snel." En wat te denken van een jump frame, waarmee ze kunnen meten hoe hoog de bal stuitert. "Vroeger lieten we de ballen gewoon vallen en telden we de tikken. Nu kunnen we alles op de centimeter nauwkeurig aflezen." Over de toekomst van de sport maakt hij zich wel zorgen. "Er zijn maar 380 leden bij de bond. We zijn aangesloten bij NOC*NSF en horen van meer bonden dat ze een terugloop in het ledenaantal hebben. Hoe dat komt? Misschien komt het omdat het oubollig overkomt, maar voor ons is het een geweldige sport."

Midgetgolf of minigolf? De naam van de club is Midgetgolfclub Oirschot, maar bij Steiger wordt minigolf gespeeld. "Midget is het Engelse woord voor 'dwerg' en dat kan mensen misschien beledigen. Daarom is de naam veranderd."