PSV overtuigt niet in topper tegen Ajax en geeft zege weg in blessuretijd

Het is Peter Bosz weer niet gelukt om met PSV te winnen van Ajax. De Eindhovense club leek de wedstrijd met 2-1 te winnen na een goal van Myron Boadu, maar zag de Amsterdammers in de blessuretijd op 2-2 komen.

En toch stond het na tien minuten 1-1. Nadat Mika Godts keeper Matej Kovár had omspeeld, wist Mauro Júnior nog te herstellen, maar moest hij een corner weggeven. Uit deze corner kwam een variant waar PSV niet op gerekend had. Ajax-verdediger Anton Gaaei kon vrij uithalen vanaf de zestien en deed dat uitstekend.

Van champagnebenen na de trip naar Ibiza was geen sprake bij PSV. Want na 35(!) seconden lag de 0-1 er al in. Een lange inworp werd verlengd door Yarek Gasiorowski. Bij de tweede paal dook Ricardo Pepi op om van dichtbij in te koppen. En na zeven minuten had het zelfs al 0-2 kunnen staan, als iedereen het vizier op scherp had gehad. Couhaib Driouech kon namelijk voor een leeg doel inschieten, maar schoot de bal op wonderbaarlijke wijze voorlangs.

Bij de opkomst kregen de kampioenen een erehaag van Ajax. De spelers toonden hun respect, maar op de tribunes in de Johan Cruijff ArenA werd er vooral gefloten. Bosz koos voor nagenoeg dezelfde opstelling als tegen PEC Zwolle, alleen was Paul Wanner weer beschikbaar en nam hij de plek van Joël van den Berg over.

De rest van de eerste helft ging PSV vooral achter de bal aan. Ajax bepaalde het spel en kwam een enkele keer gevaarlijk voor het doel van PSV. Bij de landskampioen ging er na de 1-1 vooral heel veel fout.

Ook aan het begin van de tweede helft was het spelbeeld hetzelfde. PSV moest het doen met een paar schotjes van Driouech. De meegereisde uitsupporters hadden geen last van het povere spel. Zij lieten zich de hele wedstrijd luidkeels, inclusief enkele kampioensschalen, zien en horen.

Bosz probeerde nog wat leven in de brouwerij te krijgen door Joey Veerman en Paul Wanner te wisselen voor Noah Fernandez en Sergiño Dest, waardoor het middenveld er anders uit kwam te zien. Ook Myron Boadu en Dennis Man kwamen de ploeg versterken.

Uiteindelijk wierp dat zijn vruchten af. Een kwartier voor tijd ging Fernandez de combinatie aan met Man, waarna de Roemeen de bal vanaf de rechterkant laag voortrok richting Boadu. De bal viel tussen de spits en Ajacieden Maarten Paes en Ko Itakura, maar uiteindelijk frommelde de PSV'er de bal over de lijn, waardoor de Eindhovenaren nogmaals konden juichen.

De overwinning leek al in de tas, maar in de blessuretijd was daar toch nog één keer Ajax. Weer was het Anton Gaaei met een schot van buiten de zestien. Dit keer kon Kovář wel redden, maar viel de bal net buiten de zestien. Daar stond Godts klaar om de bal in één keer op de slof te nemen. Dat schot viel onderin de hoek binnen. Zo werd het in de slotminuten 2-2. En dus heeft Peter Bosz nog altijd niet met PSV gewonnen in de Johan Cruijff ArenA.

Voor de ranglijst maakt het gelijkspel niet uit. PSV was al lang en breed kampioen. Toch zal er in Eindhoven gebaald worden van het gelijke spel. Volgende week gaat PSV op bezoek bij Go Ahead Eagles.