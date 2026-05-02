Bosz kritisch op PSV na gelijkspel tegen Ajax: 'Eerste uur was dramatisch'

Peter Bosz is niet te spreken over het eerste uur van PSV in het gelijkspel tegen Ajax. De coach baalt uiteindelijk wel van de late tegengoal zaterdagavond: "Zag het eerder 1-3 worden." Ook Myron Boadu schoof aan bij de persconferentie na de wedstrijd. Hij staat open voor een langer verblijf bij de club.

"Ik had het gevoel dat we deze allemaal wilden willen, we trainden ook goed deze week. Maar ik zag dat niet terug op het veld", zegt de coach. Boadu kan zich daarin vinden. "Dat het er niet uitkomt heeft denk ik niet te maken met een trip naar Ibiza."

"Op basis van het eerste uur waarin we dramatisch speelden was de uitslag terecht, maar op basis van het laatste half uur, waarin we echt PSV-voetbal speelden, heel erg balen", is de eerste conclusie van Bosz na de wedstrijd.

Na zestig minuten besloot Bosz middenvelders Joey Veerman en Paul Wanner te wisselen. "Ik vond het heel statisch, heel veel breed en terug. En dan wil ik niet dat je bal tussen centraal verdedigers gaat ophalen, want dat kan ik zelf ook nog wel." Na de omzetting ging het vele malen beter volgens de coach. Uiteindelijk bleek door het grip op het middenveld terug te krijgen, dat de rest daardoor ook beter gingen spelen.

Toch baalt de 62-jarige coach van de late tegentreffer. Helemaal omdat hij nog nooit met PSV bij Ajax won. "Ik had het gevoel dat het eerder 1-3 zou worden dan 2-2."

Blijft Boadu bij PSV?

Lange tijd zag het ernaar uit dat Myron Boadu de matchwinner zou worden. Hij maakte de 1-2 namens PSV. Het contract van de spits loopt na dit seizoen af, maar mogelijk zien we hem toch nog langer in het shirt van de Eindhovenaren. "Ik sta er wel open voor om te blijven, maar dan moet het wel kloppen. Ik weet niet of dat zo is, ik moet me gewoon focussen op de laatste wedstrijden en dan zien we wel. Heel politiek correct, maar ik kan nu niet anders."