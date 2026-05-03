Marianne Vos komt ten val tijdens openingsrit Vuelta

Marianne Vos is zondagmiddag gevallen tijdens de eerste etappe van de Vuelta Femenina. Door de valpartij kwam de renster uit Babyloniënbroek te kort voor de finale van de rit.

Marianne Vos kwam met zo'n 8 kilometer tot de finish met enkele andere rensters in een bocht ten val, vocht zich terug, maar kon geen rol van betekenis spelen in de finale. De 38-jarige renster van Visma - Lease a Bike kwam als zevende over de finish. Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) uit Handel was op plek zes de beste Nederlandse renster.

Na afloop zei Vos dat ze "oké" was na de val. "Maar ik moet zien hoe het gaat", vertelde ze voor de camera van Eurosport. Ook bedankte ze haar ploeggenoten die haar terughielpen naar het peloton. "Op dat moment moet je kijken wat er gebeurt. Het team probeerde me terug te brengen. Ik ben dankbaar voor hun hulp."

Wielrenster Noemi Rüegg wist de eerste etappe van de Vuelta Femenina op haar naam te schrijven. De Zwitserse van EF Education - Oatly kwam na 113 kilometer door de Spaanse regio Galicië als eerste over de finish in Salvaterra de Miño, nabij de Portugese grens. In een sprint bleef ze de Belgische Lotte Kopecky voor. De Duitse Franziska Koch werd derde.