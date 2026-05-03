Eieren tegen auto's en ramen: buurt blij met verbod, maar nog niet gerust

Auto’s die bekogeld worden met eieren, stenen door de ruit en hardrijdende fatbikes. In het Vogelaarpark in Etten-Leur blijft de overlast van een groep jongeren voor problemen zorgen. Daarom voerde de burgemeester daar opnieuw een samenscholingsverbod in. Maar buurtbewoners vragen zich af: is dat voldoende?

Volgens de buurt zou het meer opleveren als er in burgerkleding gehandhaafd wordt: “Dan kun je ze op heterdaad pakken.”

Ze merken een verschil nu het samenscholingsverbod is ingegaan. “Het is wat rustiger geworden en er wordt ’s avonds meer gesurveilleerd.” Maar de controle op het verbod blijft een dingetje, zeggen ze. “Als de politie of handhaving eraan komt, fluiten die jongeren naar elkaar en weg zijn ze. Zo blijft het een kat-en-muisspel.”

Een ouder stel uit de buurt vindt dat ingrijpen hard nodig is. “Als er kleine kindjes in het park spelen, zie je die jongeren op die fatbikes er gewoon vlaklangs racen.”

Dat de overlast ver gaat, blijkt wanneer een andere bewoonster aan de rand van het park een foto laat zien van een met eieren besmeurde auto. “Die hebben ze vorige week bekogeld met eieren, net als de voorruit van ons huis. We zijn ’s nachts uren bezig geweest om alles schoon te krijgen.” Volgens haar zijn ook andere auto’s en woningen bekogeld. Bij een andere bewoonster zou er onlangs zelfs een steen door de ruit zijn gegooid. Zij is inmiddels verhuisd.

Johan, die ook dichtbij het park woont, heeft zelf minder last van de jongeren. “Maar ik kan me voorstellen dat het voor anderen vervelend is. Zeker als vrouw nodigt het niet uit om langs zo’n groep te lopen ‘s avonds.” Het afsteken van vuurwerk en vandalisme in het park storen hem wel. “Er zijn speeltoestellen in brand gestoken. Dat is gewoon ontzettend jammer voor de kinderen voor wie het bedoeld is.”

Toch vraagt Johan ook om enige nuance. “Toen ik jong was hingen we in het park met onze brommers, nu zijn het fatbikes. Ik denk dat het ook goed is om niet te veel te gaan typeren op die fatbikes of afkomst. Daar wordt de sfeer in de buurt ook niet bepaald beter door.”

Gemeente mag meer doen

Een van de andere bewoonsters rondom het park is Tugba. Ze is moeder van twee kinderen die regelmatig in het park spelen en heeft vaker contact met de jongeren die overlast veroorzaken: “Ik denk dat de gemeente meer kan doen dan dit. Ik keur de overlast echt niet goed. Maar ik denk wel dat het voor een groot deel ontstaat uit verveling. Er worden vooral dingen georganiseerd voor kinderen tot 12 jaar, maar voor de oudere kinderen is er niets.”

Rondhangen en kattenkwaad uithalen hoort volgens buurtbewoner Johan ook een beetje bij de leeftijd van de jongeren. “Al keur ik het vandalisme natuurlijk af, maar we moeten we realistisch blijven. Als bewoner rondom een park mag je ook wel enige tolerantie hebben.”

Johan is blij met de inzet van de gemeente: “Ze doen hun best. En ik merk echt wel een verschil sinds dat samenscholingsverbod er is. Het is echt wel rustiger. Ik zie extra handhaving rondrijden en sfeerbeheer.”

Tugba ziet dat wijkagenten vaker het gesprek aangaan met de jongeren. “Dat hebben ze nodig. We bereiken meer als we met ze in contact blijven, in plaats van meteen te schreeuwen en te schelden.”