Brand bij kunstschilder Cornelis le Mair: 'Geen moment in gevaar geweest'

In het huis van kunstschilder Cornelis le Mair in Eindhoven is zondagmiddag brand uitgebroken. De schilder woont op Bokt in Eindhoven. Hij vertelt dat hij geen moment in gevaar is geweest. "Gewoon een schoorsteenbrand, het stelt verder niks voor."

De brand ontstond in de haard van het huis toen de kunstschilder iets in de haard gooide. "Door toestanden in de schouw, zoals een vogelnest, is dat wat uit de hand gelopen", legt hij uit. Hij belde zelf de brandweer, die er volgens hem snel was.

De schoorsteenbrand sloeg vervolgens over op het dak van de woning. De Eindhovense kunstschilder wist samen met zijn hondje veilig het huis te verlaten.

De schilder staat internationaal bekend om zijn werk. De brand is geblust, maar er is veel rook vrijgekomen. In het huis maakt hij ook zijn werken. "Maar ik heb me geen moment zorgen gemaakt om kunstwerken. Ik bewaar hier niets."

De brandweer heeft wel wat moeten slopen bij de schoorsteen, dus er moet nog herstelwerk aan het huis worden verricht. "Maar dat is wel te doen", zegt de schilder geruststellend.