'Michael' at overal en werd overal ziek: restaurants doelwit van e-mailscam

Tientallen restaurants in Zuidoost-Brabant zijn in de nacht van donderdag op vrijdag benaderd door een oplichter. In deze e-mail, gestuurd door ene Michael, beweert hij ziek te zijn geworden na een etentje en vraagt hij om het betaalde bedrag terug te storten op zijn rekeningnummer.

In het bericht schrijft hij dat hij op 25 april samen met zijn vriendin bij het betreffende restaurant heeft gegeten, waarna hij ziek zou zijn geworden. 'Helaas kreeg ik kort daarna last van maag- en darmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Ik heb hierdoor twee dagen platgelegen en ben behoorlijk ziek geweest. Waarschijnlijk veroorzaakt door het voedsel dat wij bij u hebben gegeten', luidt zijn standaardtekst. Na zijn introductie volgt een opsomming van zogenaamd bestelde gerechten en het bijbehorende bedrag, met het verzoek dit terug te betalen.

"De gerechten en de bedragen waren aangepast aan de menukaart van elk restaurant. Die moeite nam hij nog wel."

Restaurant Grotel's Genieten in Bakel ontving ook zo'n e-mail. Eigenaar Mark Jongeling schrok in eerste instantie. "We nemen klachten altijd serieus, dus ik ben meteen gaan controleren", vertelt hij.

Al snel ontdekte hij dat het genoemde gerecht helemaal niet besteld was op de betreffende datum. "Dat vond ik erg vreemd." Jongeling besloot navraag te doen in een WhatsApp-groep met andere horecaondernemers. Daar bleek dat meerdere restaurants exact dezelfde mail hadden ontvangen. "Het enige dat verschilde waren de gerechten en bedragen. Die waren aangepast aan de menukaart van elk restaurant. Die moeite nam hij nog wel. Maar volgens de mail had hij overal op dezelfde dag gegeten, dat kan natuurlijk niet." Ook Ruud Bakker, voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland in Eindhoven, kreeg de mail binnen. Hij is onder meer eigenaar van Grill & Bar Dommel18. Bij hem gingen meteen alarmbellen af.

"We hebben om foto van het bonnetje gevraagd. Daar heb ik uiteraard geen reactie op gekregen."

"Deze man stond niet in ons reserveringssysteem en het gerecht dat hij noemde was dat weekend honderden keren verkocht. We hebben geen enkele andere klacht gehad", legt Bakker uit. Hij besloot vervolgens navraag te doen bij andere restaurants in zijn straat. Ook zij bleken de e-mail te hebben ontvangen. "Ik heb vervolgens aan Michael teruggeschreven dat we het vervelend vonden en dat we hopen dat het goed met hem gaat. Vervolgens hebben we om een foto van het bonnetje gevraagd, zodat we het konden uitzoeken. Daar heb ik uiteraard geen reactie op gekregen." Volgens Bakker lijkt dit op een nieuwe scam voor restaurants. "Dit lijkt een standaardbericht dat waarschijnlijk met hulp van AI is geschreven en vervolgens op grote schaal naar restaurants is gestuurd, om vervolgens te kijken wat er op de rekening komt", vertelt Bakker. Volgens hem moeten horecaondernemers daarom ook goed controleren of de klacht echt klopt. "Of check het bij een collega-horecaondernemer of die ook iets heeft gehad."