Automobilist belandt met auto op z'n kant na botsing tegen lantaarnpaal

Vandaag om 19:23 • Aangepast vandaag om 19:44
Automobilist belandt op z'n kant in Waalre (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Een bestuurder is zondagavond met zijn auto op een lantaarnpaal gebotst op de Valkenswaardseweg in Waalre. Door de klap sloeg de auto om en belandde het voertuig op zijn zijkant.

De man was wel aanspreekbaar en is gecontroleerd in een ambulance. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis.

De lantaarnpaal brak door de klap doormidden. Een passagiersbus reed achter de man. De chauffeur en passagiers zagen het ongeluk gebeuren en schoten te hulp. Ook omstanders hielpen mee. De man is via de achterklep uit zijn auto gehaald.

De brandweer heeft de auto weer rechtgezet en in de berm geduwd. De weg wordt schoongemaakt zodat het verkeer er weer door kan.
 
 
 

Omstanders schieten te hulp bij ongeval in Waalre (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

