Noodweer zet Rijen onder water, ook wateroverlast Bergen op Zoom

Door noodweer is zondagavond een complete woonwijk in Rijen onder water komen te staan. Door de hevige regenval kon de riolering het niet aan. Putdeksels werden omhoog gedrukt en straten liepen vol water. Ook Bergen op Zoom kreeg aan het einde van de middag een fikse hoosbui te verduren.

Het gaat in Rijen onder meer om de Zaaren, Sport en Breekbroek. Ook automobilisten in Rijen werden verrast door het snel opkomende water. Een speeltuin liep vol water. De gemeente zou bekend zijn met problemen met de riolering. Het probleem zou volgens buurtbewoners al eerder opgepakt worden maar dat is nog niet gebeurd.

Ook wateroverlast in Bergen op Zoom na flinke hoosbui

Ook in Bergen op Zoom was sprake van wateroverlast in verschillende straten. Rond zes uur trok noodweer over de stad. Door de grote hoeveelheid water overstroomden de riolering en kwamen putdeksels omhoog.

Wateroverlast in Bergen op Zoom aan Hof van Valkenburg.

Aan de Markgravenlaan en alle aangrenzende straten hadden buurtbewoners last van wateroverlast. Zij probeerden hun auto's zo snel mogelijk naar hoger gelegen gebied te rijden. Een enkeling had al water in de auto staan, zo wist een buurtbewoner te vertellen. Brandweer: plaatselijke wateroverlast

Een woordvoerder van de brandweer Midden- en West-Brabant laat weten dat er zondagavond met name meldingen zijn geweest van wateroverlast in Rijen en Bergen op Zoom. Rond acht uur zondagavond zijn ze nergens ter plaatse voor wateroverlast.