Navigatie overslaan

Twee fietsers gewond na botsing op fietspad in Breda

Vandaag om 19:53
Twee fietsers gewond na botsing op fietspad in Breda (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Twee fietsers gewond na botsing op fietspad in Breda (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Op het fietspad aan de Doornboslaan in Breda botsten zondagmiddag twee fietsers tegen elkaar. Handhavers van de gemeente Breda reden langs toen het gebeurde en schakelden de ambulance en politie in.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Beide vrouwen raakten gewond, van wie een verwondingen aan het gezicht had. Beiden zijn nagekeken in de ambulance.

Een van de vrouwen kon na behandeling door het ambulancepersoneel zelf naar de huisartsenpost. Met de andere was het ambulancepersoneel langer bezig. Of zij uiteindelijk mee moest naar het ziekenhuis is niet bekend.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.