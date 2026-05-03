Twee fietsers gewond na botsing op fietspad in Breda

Op het fietspad aan de Doornboslaan in Breda botsten zondagmiddag twee fietsers tegen elkaar. Handhavers van de gemeente Breda reden langs toen het gebeurde en schakelden de ambulance en politie in.

Beide vrouwen raakten gewond, van wie een verwondingen aan het gezicht had. Beiden zijn nagekeken in de ambulance.

Een van de vrouwen kon na behandeling door het ambulancepersoneel zelf naar de huisartsenpost. Met de andere was het ambulancepersoneel langer bezig. Of zij uiteindelijk mee moest naar het ziekenhuis is niet bekend.