Buurt schrikt wakker van explosie bij huis in Eindhoven, ramen sneuvelen

Vandaag om 05:20 • Aangepast vandaag om 10:53

Een explosie bij een huis aan de Stiffelio in Eindhoven heeft zondagnacht behoorlijke schade aangericht. Meerdere ramen sprongen en in de gevel ontstond een scheur. Buurtbewoners werden wakker van de enorme knal. Toen ze naar buiten keken om te zien wat er aan de hand was, zagen ze dat de gevel van het huis in brand stond. 

Het lukte de bewoner van het huis zelf om het vuur te blussen. Een buurtbewoner belde intussen 112. Op camerabeelden is te zien hoe de dader aan komt rijden op een fiets. Vervolgens is een enorme dreun te horen.

De politie heeft de omgeving van het huis afgezet en doet sporenonderzoek. De explosie zou mogelijk veroorzaakt zijn met zwaar vuurwerk en een brandversneller.

Waarom deze bewoners doelwit zijn, wordt onderzocht. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem gericht zou kunnen zijn. Hij vermoedt dat de dader zich mogelijk heeft vergist. 

  Foto: Persbureau Heitink.
