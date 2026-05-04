Explosie bij huis in Eindhoven: ramen gesneuveld en scheur in de gevel

Bij een explosie bij een huis aan de Stiffelio in Eindhoven is zondagnacht aanzienlijke schade aangericht. Meerdere ramen sprongen en in de gevel ontstond een scheur. Buurtbewoners werden wakker van de enorme knal. Toen ze buiten keken wat er was gebeurd, zagen ze dat de gevel vlam had gevat.

Het lukte de bewoner zelf het vuur te blussen. Een buurtbewoner belde intussen 112. Op camerabeelden is te zien hoe de dader aankomt op een fiets. Vervolgens is een enorme dreun hoorbaar.

De politie heeft een deel van de omgeving afgezet en doet sporenonderzoek. De explosie zou mogelijk veroorzaakt zijn met zwaar vuurwerk en een brandversneller.

Waarom deze bewoners doelwit zijn, wordt onderzocht. Een buurman laat weten dat hij denkt dat de aanslag mogelijk op hem gericht zou kunnen zijn. Hij vermoedt dat de dader zich mogelijk heeft vergist van huis.