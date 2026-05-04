Automobilist probeert met pruik controle door agenten te omzeilen

Agenten van de politie Maashorst in Uden stonden zondag raar te kijken toen ze een automobilist zagen die een pruik droeg. Daarmee probeerde de man een nieuwe politiecontrole te voorkomen.

De man was een nacht eerder betrapt op autorijden onder invloed van alcohol. Hij weigerde toen de ademanalyse. Daarop moest hij zijn rijbewijs inleveren.

Een dag later zagen agenten de man desondanks weer achter het stuur van de auto zitten. De pruik van de man kon niet voorkomen dat de agenten hem herkenden. "Gelukkig waren we goed uitgeslapen", laten ze weten op Instagram.

De hoogte van de boete die de automobilist kreeg, is niet bekend.