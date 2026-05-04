'Complete badkamer' gedumpt in natuurgebied langs de A65

In natuurgebied Moerenburg bij Berkel-Enschot en Tilburg is een grote hoeveelheid afval gedumpt. Een 112-correspondent van Omroep Brabant heeft het over een 'complete badkamer' die is weggegooid.

Het Buunderpad ligt maandagochtend bezaaid met bouwafval. Het Buunderpad is een doodlopende weg in het natuurgebied, dat pal naast de A65 ligt. Vanaf de snelweg is de berg afval dan ook goed te zien. Meerdere weggebruikers meldden het bouwafval bij de politie maandagochtend.

Er liggen onder meer tegels, rolgordijnen, isolatiespullen en spotjes op grote en kleine hoopjes. Ook een wastafel, toilet en enkele kozijnen zijn weggegooid. Tussen het bouwafval liggen ook sigaretten en koffiebekers.

Natuurgebied Moerenburg is sinds 2024 in beheer van Van Helvoirt Groenprojecten. Directeur Mart Hoppenbrouwers, die zelf ook in het gebied woont, ziet daar steeds vaker illegale dumpingen. Hij krijgt ongeveer wekelijks meldingen binnen. "Matrassen, asbest, volledige containers, lachgasflessen en mensen die illegaal in een tent overnachten en daar een bende achterlaten", somt hij op. "Ik heb het nog nooit zo erg gezien."

De politie en de gemeente doen onderzoek naar de dumpingen. De politie heeft al gezocht naar bewijsmateriaal om te achterhalen wie het afval heeft gedumpt. Wanneer dat is gebeurd, is nog onduidelijk.