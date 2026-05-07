Christel de Laat doet een belangrijke oproep: 'We moeten Brabants praten!'

Verdwijnt ons Brabants dialect? Comedienne Christel de Laat maakt zich daar in ieder geval zorgen over, zo vertelt ze in de Omroep Brabant-podcast Van Ons. "Wij moeten trots zijn op die Brabantse tongval. Dat moeten we omarmen." Alleen die typische zachte klanken hoort ze nog maar weinig terug.

Als het aan Christel ligt wordt het Brabants weer onderdeel van de opvoeding. Op school, en vooral ook thuis. "Misschien moeten ouders maar weer gewoon Brabants blijven praten." Zelf betrapte ze haar kleinzoon laatst op een rollende 'r': "En toen dacht ik, wat the fuck gebeurt hier? Als je bij mij komt, praten we gewoon Brabants."

'Wij praten Brabants, geen Grieks!"

Het argument dat je boven de rivieren niet voor iedereen verstaanbaar bent, daar gaat De Laat niet in mee. "Dat zit in ons hoofd. Maar wij praten Brabants, geen Grieks."

Ze speelt met haar theatershow inmiddels door heel Nederland en België. "Iedereen kan ons verstaan. Of ik nou in Groningen speel, of tegen de Franse grens in Roeselare. Daar verstaan ze mij ook."

Beluister hier de hele aflevering met Christel de Laat, zoek hem op in je favoriete podcast-app. Of check de hele serie op YouTube.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

De Laat is dan ook bang dat ons dialect met de generaties verdwijnt. "Jij praat ook geen Brabants meer op de radio?", vraagt ze podcastpresentator Jasper Stads. De Brabantse Jasper is zijn zachte g een beetje kwijtgeraakt na jaren wonen en werken boven de rivieren. Christel vindt dat er ook bij Omroep Brabant vaker Brabants moet worden gesproken: "Juist daar moet je het uitdragen!" Ze hoopt dat Brabanders, net als Friezen, wat trotser worden op hun taal.