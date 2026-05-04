NAC krijgt geen gelijk van de rechter, degradatie heel dichtbij

NAC mag het duel met Go Ahead Eagles niet overspelen, zo heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland maandagmiddag bepaald. De club spande een kort geding aan tegen de KNVB, maar de rechtbank stelt de voetbalbond in het gelijk. Door deze beslissing heeft NAC een wonder nodig om degradatie uit de Eredivisie nog te voorkomen.

Volgens de rechter staat er in de reglementen dat de KNVB een wedstrijd ongeldig 'kan' laten verklaren. Het gebruik van het woord ‘kan’ geeft aan dat het competitiebestuur de vrijheid heeft om dit te beslissen. "Hier kon en mocht de KNVB tot het besluit komen om de wedstrijd niet ongeldig te verklaren", oordeelt de voorzieningenrechter. Dat NAC zich in de degradatiezone bevindt, maakt volgens de rechter niet uit.

In het kort geding dat dinsdag werd behandeld, eiste NAC dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles werd overgespeeld. Dit omdat de thuisploeg linksback Dean James had opgesteld terwijl hij niet speelgerechtigd was.

Volgens de rechter heeft de KNVB alle belangen naar redelijkheid afgewogen: "Het is niet onzorgvuldig dat het competitiebestuur binnen vier dagen nadat NAC het verzoek deed om de wedstrijd over te spelen een besluit nam. Het feit dat NAC niet is gehoord voordat het competitiebestuur dit besluit nam, maakt het ook geen onzorgvuldig besluit. In het reglement is namelijk niet bepaald dat het competitiebestuur NAC had moeten horen."

133 wedstrijden

NAC noemde in het kort geding dinsdag voorbeelden van wedstrijden die in het verleden zijn overgespeeld. Volgens de KNVB ging het toen om individuele gevallen en in dit geval niet. Alleen al in de Eredivisie zouden er volgens de voetbalbond 133 wedstrijden zijn geweest met niet-speelgerechtigde spelers.

"Dan is te volgen dat de KNVB een andere keus maakt, ook als nog niet zeker is hoeveel verzoeken om wedstrijden ongeldig te verklaren en over te laten spelen zullen worden doorgezet", stelt de voorzieningenrechter. "Het is mede daarom niet onredelijk dat het competitiebestuur de potentieel grote gevolgen voor de competitie, die bijna ten einde is, zwaarder laat wegen dan het belang van NAC om de wedstrijd over te spelen."

Bespreken met adviseurs

NAC wil nog geen uitspraken doen na de uitspraak van de rechter. 'NAC zal eerst het vonnis bestuderen en verder bespreken met haar adviseurs', schrijft het op de clubsite.