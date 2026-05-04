Lenny Kuhr neemt afscheid van Nederland met tv-special

Zangeres Lenny Kuhr neemt afscheid van Nederland met een speciaal televisieprogramma. De eenmalige tv-special 'Dankjewel Lenny' wordt op 14 mei om kwart voor elf 's avonds uitgezonden op NPO2. De 76-jarige zangeres uit Nuenen vertrekt vanwege ‘maatschappelijke verdeeldheid’ en gaat in Israël wonen.

In de special van de Evangelische Omroep (EO) zingt Kuhr verschillende liedjes en praat ze met presentator Rob Oudkerk over haar loopbaan, haar Joodse identiteit en haar besluit om te emigreren naar Israël. Volgens de omroep wordt ze door ‘bijzondere gasten’ op een ‘verrassende manier’ welkom geheten in haar nieuwe land.

Lenny Kuhr werd bekend met het nummer De Troubadour, waarmee ze in 1969 het Eurovisie Songfestival won voor Nederland. In februari maakte ze bekend te stoppen met optreden, onder meer vanwege de gezondheid van haar man Rob en het toenemende antisemitisme in Nederland. Haar allerlaatste optreden vindt plaats op 31 mei in het Schiller Theater in Utrecht.

Concert verstoord

Pro-Palestijnse activisten verstoorden in maart 2024 een concert van Kuhr. Ze werd daarbij onder meer uitgemaakt voor 'moordenaar' en 'terrorist'. De zangeres werd op haar 25e joods en heeft kinderen en kleinkinderen die in Israël wonen. Haar kleinkinderen zitten in het leger.

Ze stopt niet helemaal met zingen. “Wat ik in Israël ga doen weet ik nog niet, ik ga daar geen hele nieuwe carrière opbouwen. Mijn kinderen en schoonzoons zijn muzikanten, dus ik ga daar denk ik nog wel liedjes maken. En die hoop ik dan te kunnen laten horen via Spotify", zei ze eerder tegen Omroep Brabant.